La Gazzetta dello Sport: Quelle non sono cifre da Fiorentina...

Su La Gazzetta dello Sport di oggi è presente un articolo sui viola pubblicato a pagina 17. Il titolo è: “Arthur Il brasiliano è di nuovo al top La Fiorentina punta su di lui”. Sottotitolo: “Per Italiano è il leader del centrocampo In viola è rinato: in futuro accordo da ridiscutere”.

Colpo di fulmine

Articolo che inizia così: “Lo ha messo al centro del gioco e non lo ha più tolto. La scorsa estate fra Vincenzo Italiano e Arthur Melo il colpo di fulmine è stato immediato. Una telefonata, il primo allenamento e poi subito in campo per le amichevoli”.

Il futuro del giocatore

Su questo punto leggiamo: “L’accordo, così com’é adesso, andrà ridiscusso. E non è soltanto un problema dei 20 milioni fissati per il riscatto, ma ancor più per l’ingaggio del calciatore, intorno ai 5 milioni, che adesso paga in grandissima parte la Juventus. Non sono cifre da Fiorentina e tutto è rimandato a fine stagione”.