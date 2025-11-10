Ramadani assolto dalle accuse di evasione fiscale: il fatto riguardava anche i contratti di Chiesa e Vlahovic

Finisce la storia processuale che riguarda il noto procuratore Fali Ramadani: il macedone aveva un'accusa di evasione fiscale pari a 6 milioni di euro ma, riporta calcioefinanza.it, oggi è finito l'incubo.

Assolto

Infatti, i due pubblici ministeri Giovanna Cavalieri e Giovanni Polizzi hanno stabilito che “il fatto non costituisce reato”, in quanto Ramadani non sarebbe stato consapevole della presunta violazione delle norme avvenuta.

L'interesse viola

Il fatto risale al periodo tra il 2018 e il 2022, in merito a contratti di giocatori passati anche dalla Fiorentina, quali Chiesa e Vlahovic. Il rapporto di Ramadani con la maglia viola è tutt'oggi esistente, in quanto nella sua scuderia figura anche Pongracic.