Intanto il sogno del Betis svanisce a casa del Rayo Vallecano. La Champions si fa sempre più lontana

Se la Fiorentina ha (purtroppo) de facto già concluso la sua stagione, rimanendo con un pugno di mosche in mano, il Real Betis ha ancora tanto da giocarsi. Oltre alla finale di Conference contro il Chelsea, il club andaluso ambisce a giocarsi un posto in Champions tramite la classifica del campionato. Ma si fa obiettivo molto complicato.

A due giornate dal termine, i verdiblancos sono a -5 dal Villarreal. Il sogno Champions subisce una brusca frenata a Vallecas, in un pareggio che non accontenta nessuna delle due squadre. Il Rayo Vallecano si sta giocando un posto in Conference, ma dopo un momentaneo vantaggio per 2-0 a fine primo tempo firmato de Frutos e Lejeune, si fa rimontare dal Betis che la pareggia con Cucho Hernandez e il rigore di Isco. Un punto, visto il definitivo 2-2, che non basta ai ragazzi di Pellegrini.