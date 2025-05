Questo pomeriggio il giornalista di RadioRai Filippo Grassia, durante un collegato con Radio Bruno, ha avuto modo di commentare alcuni dei temi di casa Fiorentina.

“Siamo arrivati in questa situazione perdendo immeritatamente la sfida contro la Roma all’Olimpico, dove Svilar ha compiuto almeno 3 interventi portentosi su Kean. Nonostante tutto li la squadra aveva giocato una buona partita. Poi la situazione non si è ripetuta nella gara di Conference League dove, sia nel secondo tempo che nei tempi supplementari, la squadra ha mancato di personalità, di gioco e di temperamento. Alla fine siamo arrivati alla partita di Venezia dove, anche per colpa di una formazione a mio modo di vedere azzardata, si è giocato una partita di una mediocrità unica. E credo che Pradè abba detto quello che pensa gran parte dei tifosi della Fiorentina: non si possono regalare 8 punti a Monza e Venezia”.

“Non capisco l'ostracismo nei confronti di Adli e di Comuzzo”

Ha anche aggiunto: “Questo dimostra anche che la squadra di Palladino non è in grado di fare gioco. Se la cava molto bene di rimessa, e lo abbiamo notato contro le grandi squadre, mentre quando c’era da imporre il proprio gioco contro le squadre di medio bassa classifica abbiamo trovato molte complicazioni: avremmo dovuto fare almeno 6 punti in piu contro le squadre della parte destra, e con quelli avremo avuto tutta un’altra classifica. Non capisco l’ostracismo verso Adli, che nel momento migliore di questa squadra era stato tra i protagonisti del centrocampo. Non arrivo a capire neanche il comportamento verso Comuzzo: si sono rifiutati tanti milioni per trattenerlo e poi ha smesso di giocare con la regolarità di prima. Anche a Venezia gli è stato preferito Ranieri che era sfinito, non capisco il motivo: si è fatto una pessima figura“.

“Sono convinto che Commisso abbia sbagliato a confermare Palladino”

Un breve commento anche sul rinnovo di Raffaele Palladino: “Sono d’accordo con quelli che sostengono che Commisso abbia sbagliato a prolungare il contratto di Palladino prima delle partite decisive. Poteva essere un attivino piu cauto. Adesso ci sarà anche da capire quali saranno i giocatori a restare a Firenze nonostante sia ormai complicatissimo partecipare ad una coppa europea. E questa cosa mi sembra incredibile. Se teniamo conto che, a parte le prime tre, la Fiorentina con le sue avversarie dirette è in vantaggio contro tutte: Lazio, Juve, Roma e Bologna. Adesso bisogna capire cosa succede, sarebbe importante battere la squadra di Italiano per esser davanti anche a loro”.

“La Fiorentina dovrà far di tutto per trattenere De Gea e Kean”

Ha poi concluso analizzando come trattenere i piu forti nonostante il mancato ingresso in Europa: “Ci sono da fare dei distinguo. Penso, anche un po’ ingenuamente, che due giocatori come De Gea e Kean farebbero bene a restare almeno un altro anno a Firenze. In pochissimi, tranne i viola, credevano nel portiere spagnolo e in poco tempo ha conquistato tutti. Anche per il centravanti secondo me non conviene cambiare per l’ennesima volta: credo che abbia bisogno di trovare conferme a Firenze per confermarsi. Per tutti gli altri la situazione cambia e varia di situazione e siupaione, ma sono loro due quelli su cui devi ripartire”.