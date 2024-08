Plastino: "Se la Fiorentina offrirà a Palladino le migliori condizioni per lavorare farà bene. Il mercato.."

Questo pomeriggio il giornalista sportivo Michele Plastino, durante un collegamento con il Microfono Aperto di Radio Sportiva, ha parlato della Fiorentina, con particolare riferimento a Raffaele Palladino: il collega ha risposto ad alcune critiche sul gioco espresso finora dalla sua squadra. Questo un estratto delle sue dichiarazionI:

“Al di là della partita di ieri contro il Parma, dove la Fiorentina ha mostrato piu ombre che luci, io la scorsa stagione Palladino l’ho visto molto bene sulla panchina del Monza. E’ uno di quegli allenatori che, se gli dai la possibilità di lavorare nelle migliori condizioni, se ha i giocatori giusto non è per niente male. Devo confessare che su di lui ho molta fiducia, i tifosi viola devono solo dargli tempo di lavorare”.

“Lo scorso anno ha dimostrato tutto tranne che essere un allenatore scarso”

Ha poi concluso: “Ovviamente poi bisognerà vedere come riuscirà a impostare la sua squadra, sappiamo che non è mai facile: servirò capire se tutto andrà nel senso giusto. Soprattutto se dovessero arrivare altre pedine dal mercato, avrà bisogno di tempo per inserirli nel suo scacchiere. Sicuramente lo scorso anno ha dimostrato tutto tranne che di essere un allenatore scarso, e per questo conto molto su di lui”.