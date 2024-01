Addio a Mario Zagallo: il dt che rilanciò la carriera di Dunga dopo i saluti alla Fiorentina

Si è spento proprio in queste ore a 92 anni un personaggio leggendario del calcio brasiliano come Mario Zagallo, recordman assoluto per Mondiali vinti con ben 4 titoli, 2 da calciatore e 2 da allenatore, l'ultimo dei quali nel 1994. E il suo capitano in quell'occasione era proprio Carlos Dunga, rilanciato da Zagallo e Parreira un anno prima dopo 3 anni di assenza dalla Nazionale.

La carriera di Dunga sembrava infatti ormai in un'inesorabile parabola discendente dopo l'addio alla Fiorentina nel 1992 ma visse i suoi ultimi sussulti proprio col Brasile, vincendo l'oro nel ‘94 e sfiorandolo nel ’98.