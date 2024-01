Berardi spostati, la Fiorentina ha le sue ambizioni Champions da rilanciare, con un bel pezzo di Curva Fiesole alle spalle

L'appuntamento contro il Sassuolo è da tradizione la sfida a Domenico Berardi: è così ormai da un decennio, vista la lunghissima permanenza dell'attaccante in Emilia. E da tradizione è anche l'accostamento del classe ‘94 alla Fiorentina, sul mercato. Una storia però quella ormai sepolta.

Il sogno Champions da confermare

La squadra viola non ha tempo però per pensare a cabala o precedenti perché, come scrive La Nazione, ha un’ambizione Champions da confermare e rilanciare, passando anche sopra al numero 10 neroverde.

Una spinta incredibile sugli spalti

Ad aiutarla nell'intento ci sarà anche un bel pezzo di Curva Fiesole, con un esodo da quasi 6000 persone al Mapei Stadium.