Piñones-Arce: "Abbiamo scelto un percorso con giocatrici giovani, italiane e di proprietà. Serve pazienza"

Pablo Piñones-Arce, allenatore della Fiorentina Femminile, ha parlato così ai canale ufficiali della Fiorentina dopo la sconfitta in casa dell'Inter nella gara d'esordio di Serie A.

Sulla gara

“Dovevamo essere più concentrate negli episodi, direi anche cattive. Abbiamo fatto la gara che avevamo preparato e sono molto fiero di quello che hanno fatto le ragazze. Abbiamo avuto chance per andare in vantaggio”.

Stagione e futuro

“Abbiamo scelto di fare un percorso. Adesso abbiamo tante giocatrici giovani, italiane e di nostra proprietà. Il percorso è molto bello e buono per tutta la società, dobbiamo continuare a portarlo avanti. Dobbiamo prendere il ritmo”.