Beltran alla ricerca del primo gol in viola, ma fino ad ora per lui segnare è stato statisticamente... impossibile

C'è un curioso dato che riguarda l'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran, che in questo inizio di avventura in viola non ha ancora trovato il gol dopo 9 presenze. Di fatto, per lui, segnare era oggettivamente impossibile. E a dirlo è un dato: non ha mai tirato in porta.

278 minuti in campo per l'ex River Plate, che non ha mai tentato il tiro verso lo specchio avversario, nonostante alcune prestazioni più che sufficienti. In totale, prima dell'inizio della settima giornata, a tirare in porta erano stati 317 i giocatori diversi in Serie A. Un dato che Beltran deve cambiare il prima possibile, ma per farlo ha bisogno di minutaggio e fiducia. Che l'occasione buona possa arrivare domani contro il Cagliari?