L'AIA ascolta Tudor e boccia Rapuano: per l'arbitro di Rimini sarà 'retrocessione'

Aveva tuonato in conferenza stampa Igor Tudor, al termine di Hellas-Juve 1-1, lamentandosi esplicitamente dell'arbitraggio di Rapuano, colpevole secondo lui di due chiamate errate a suo sfavore.

I due episodi

Nello specifico, si parla di quella sul rigore assegnato all'Hellas per fallo di mano di Joao Mario ("Una roba vergognosa, solo chi non ha giocato a calcio può fischiare") e sulla mancata espulsione di Orban per la gomitata su Gatti ("Se non dai rosso per questo, è una vergogna"), così commentati dal tecnico bianconero.

La decisione ai vertici

E sembra che le sue ‘preghiere’ abbiano funzionato alla grande: l'AIA ha ritenuto i due errori come ‘gravi’ e, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, gli costeranno la retrocessione in Serie B per le prossime giornate.