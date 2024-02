La firma del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi è intervenuta a Lady Radio in vista dei prossimi impegni della Fiorentina focalizzandosi soprattutto sulla sfida tra viola e Bologna di domani sera.

‘Gonzalez e Orsolini mi piacciono molto ma preferisco Nico’

“Bologna e Fiorentina sono due squadre che segnano e da tempo non si contendevano l’Europa. A Motta piace stupire così come a Italiano. Orsolini e Gonzalez hanno segnato entrambi di destro nell’ultima giornata, benchè siano due mancini forti. Sono due calciatori che segnano tanti gol, ho una leggera preferenza per Nico ma mi piace molto anche Orsolini. Da capire se giocherà Biraghi o Parisi, lì può essere una chiave della gara, così come per il Bologna nella copertura su Gonzalez”.

‘Mi aspetto una gara vibrante tra due squadre che segnano molto’

“Un pareggio per la Fiorentina? Rimarrebbe avanti negli scontri diretti ma dipende sempre da come è andata la gara nei 90 minuti più recupero, quindi è difficile a dirsi. Mi sorprenderei di assistere ad una partita vigliacca e non spavalda da ambo le parti. Attendo una sfida vibrante; nell’ultima giornata col Frosinone poteva finire 9-4 per la Fiorentina e il Bologna avrebbe potuto vincere 6-3 col Lecce, non ci sarebbe stato niente di strano nè sorprendente. Sono due squadre che fanno tanti gol'.

‘La chiave può essere il pressing di Beltran, perchè…’

“Beltran col Lecce ha segnato come a Monza e quel tipo di rete lo definisco il ‘gol alla Beltran’. Il Bologna è iscritto al partito della costruzione dal basso per forza e ha già preso gol col Sassuolo così per un errore in costruzione di Skorupski. Krstovic domenica ha salvato i felsinei ma quella è la situazione che esalta l’attaccante viola. L’argentino deve giocare anche per quel motivo domani sera”.