Beltran vola, Scaloni approva (e si complimenta). E Italiano che fa?

Evidente davvero la progressione di Lucas Beltran. L'attaccante della Fiorentina ha giocato bene e segnato una doppietta contro il Cukaricki e si è ripetuto nel primo tempo della trasferta con la Lazio con un gol realizzato (e annullato) e un palo colpito di testa.

I complimenti di Scaloni

Di tutto questo se n'è accorto il CT della nazionale argentina, Lionel Scaloni, che in attesa di far esordire la punta con la sua selezione (fin qui due convocazioni ma solo quattro partite ammirate dalla tribuna per il classe 2001) si è personalmente complimentato con Lucas in questi giorni. A riportare la notizia è stamani il Corriere dello Sport-Stadio.

Ancora staffetta?

E in questo contesto Vincenzo Italiano che cosa ha intenzione di fare? Il confronto con M'Bala Nzola in questo momento lo sta vincendo nettamente l'ex River Plate. Vorrà concedere ancora più fiducia a Beltran o continuerà con la staffetta che ha caratterizzato la prima parte della stagione?