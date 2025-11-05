Frey: "Ora serve un allenatore abituato a lottare per la salvezza. La fascia la darei a De Gea. Dodô? Sotto la curva si va tutti"

Durante il podcast Calciofranco, l'ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey ha analizzato l'attuale situazione della squadra viola: “Firenze è un grande amore per me, una piazza non facile a livello di pressione. Hanno mandato via Pradè e Pioli, ma adesso bisogna ripartire e farlo in fretta perché siamo alla decima giornata e la Fiorentina è ultima in classifica. Ora serve un allenatore abituato a lottare per la salvezza, non serve a niente prendere uno che dia un bel gioco. Serve un allenatore abituato a gestire le difficoltà calcistiche e psicologiche del gruppo”.

“La fascia a De Gea”

Poi ha aggiunto: "Non so se l'approccio di Pioli è stato sbagliato, o forse se le aspettative erano troppe, ma la squadra è buona e non può trovarsi in questa situazione. La fascia di capitano la darei a De Gea, un calciatore di esperienza internazionale. Su Dodo non mi esprimo, ma quello che ho visto dopo il Lecce non mi piaciuto. Sotto la curva o si va tutti insieme o non va nessuno. Ai miei tempi Fiorentina-Genoa valeva la Champions, vederlo come uno scontro salvezza mi fa piangere il cuore".