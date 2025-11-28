Corriere dello Sport-Stadio: Un'altra partita sbagliata
Sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina si parla della sconfitta della Fiorentina contro l'AEK Atene e delle reazioni dei giocatori viola.
In prima pagina
In prima pagina si legge in alto: “Crisi senza fine. Aekappaò. La Fiorentina cade con l'AEK, Dzeko furioso”.
Pagina 16-17
A pagina 16 e 17, il titolo centrale recita: “Fiorentina pianto greco” e sotto: “Due gol in fuorigioco, un'altra partita sbagliata: vince l'AEK”. Poi le pagelle: “Gud evapora, Dzeko soffre”. A pagina 19 le parole di Dzeko: “Aiutateci”.
💬 Commenti