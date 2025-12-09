Graziani: "Adesso anche io parlo di retrocessione per la Fiorentina. Sono vittime di loro stessi e senz'anima"

A Radio Sportiva ha parlato l'ex calciatore viola e opinionista Ciccio Graziani, che per la prima volta ha parlato di retrocessione per la Fiorentina dopo che fino ad ora era stato abbastanza positivo sulla situazione dei viola.

Le parole di Graziani

“Nella Fiorentina c'è confusione a tutti i livelli. La società dovrebbe farsi sentire un po' di più, è stato cambiato anche allenatore ma non c'è nulla di nuovo all'orizzonte. La Fiorentina è vittima di se stessa, è in un tunnel senza luce. Devono sbrigarsi a farla uscire da questa situazione perché altrimenti retrocede. E' la prima volta che uso la parola retrocessione con i viola, perché non c'è una logica di squadra".

Senz'anima

"Ti dà l'impressione che ognuno guarda al proprio interesse. Anche il discorso di Gosens a Reggio Emilia non è servito a nulla. Oltre agli errori singoli c'è poco e niente. E' una squadra senz'anima. La Fiorentina ha ancora due terzi di campionato per riprendersi, deve trovare la medicina giusta”.