E pensare che quando Barone comunicò a Chiesa che non sarebbe andato alla Juventus, il giocatore si mise a piangere...

Il grande sogno (per lui) chiamato Juventus, è finito per Federico Chiesa. Dopo aver fatto di tutto per andare a Torino, quando ancora giocava per la Fiorentina, adesso si ritrova ai margini della squadra bianconera e messo sul mercato dalla società.

“Chiesa non sarà il mio Baggio”

Sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, Alberto Polverosi, ricorda come rimase male il giocatore, quando Joe Barone dovette comunicargli il fatto che, nell'estate 2019, non si sarebbe trasferito in bianconero, nonostante l'accordo già raggiunto con la Juve dal precedente diesse Pantaleo Corvino. Negli ultimi mesi della gestione Della Valle, il dirigente si era infatti accordato per ricevere in cambio per il suo cartellino 60 milioni più Demiral e Spinazzola. Poi però era arrivato Commisso che si era presentato con un annuncio: “Chiesa non sarà il mio Baggio”. Boom. Firenze in festa, Federico a pezzi.

Le lacrime dopo il colloquio con Barone

Barone e Chiesa parlarono mezz’ora dentro ad un pullman, toni assai poco concilianti. Quando finalmente Federico scese dal pullman, aveva le lacrime gli occhi. Voleva la Juve a tutti i costi. Voleva quel contratto con un cifra tripla rispetto a quello che prendeva a Firenze. In un altro ristorante del Bronx, Joe fu ancora più chiaro: “Tu da Firenze non ti muovi. Fine di ogni discorso, almeno per il momento”.



Alla Juventus Chiesa se ne andò l’anno successivo e dopo quattro stagioni l'avventura sembra essere arrivata al capolinea.