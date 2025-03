Emergenza maltempo anche per Fiorentina-Juve? Piena dell'Arno già transitata da Firenze e gara ad ora non a rischio

L'ondata di maltempo e piogge torrenziali che ha colpito ieri e stanotte Firenze e dintorni si è abbattuta specialmente sull'hinterland gigliato, dalla zona della Valdisieve fino alle esondazioni a Sesto Fiorentino. In ottica viola allagato il Viola Park in molti suoi spazi, soprattutto interni, ma quantomeno la piena dell'Arno risulta già transitata dal capoluogo, come riportato anche dal Presidente della Regione Eugenio Giani.

Anche in virtù di questo, ad ora non risulta in discussione lo svolgimento del match tra Fiorentina e Juventus, previsto per domani pomeriggio alle 18. La fase più critica a livello di precipitazioni dovrebbe essere infatti alle spalle e l'allerta rossa è estesa fino alle 14 di oggi.