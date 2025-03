L'emergenza maltempo cambia i programmi della Primavera: nuova data e orario per Empoli-Fiorentina

In attesa di capire se il maltempo di queste ora influenzerà la partita di domenica tra Fiorentina e Juventus, ne fa le spese una gara del campionato Primavera. Non un match qualunque, bensì il derby tra Empoli e Fiorentina previsto inizialmente per domani alle ore 15.

Nuova data e orario

La partita, in virtù dell'ordinanza del Sindaco di Vinci che ha chiuso gli impianti sportivi fino alle 14 di domani, è stata spostata a domenica con calcio d'inizio alle ore 13. Empoli-Fiorentina verrà trasmessa su Primavera TV anziché su Sportitalia.