Dopo il forte interesse di Sarri, c'è anche quello di Garcia per un grande ex viola. E sentite l'offerta...

L'ex centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira potrebbe presto tornare in Serie A. Il Napoli continua a sognare Teun Koopmeiners come rinforzo per la trequarti ma dopo il primo contatto difficilmente riusciranno a strappare l'olandese all'Atalanta, che chiede 40 milioni e non vuole cedere il ragazzo.

E allora ecco i piani B, tre giocatori: Giovani Lo Celso, Boubakary Soumaré e appunto Lucas Torreira. Dalla Turchia sono certi dell'offerta del club di De Laurentiis del valore di 15 milioni di euro per il centrocampista del Galatasaray. Dopo il forte interesse di Sarri della Lazio, dunque, ecco anche quello di Rudi Garcia. Torreira adesso potrebbe davvero ritrovare la Fiorentina… da avversario.