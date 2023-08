Nzola, Beltran... o tutti e due? L'idea di un doppio arrivo in attacco stuzzica gli addetti ai lavori

Dei tanti nomi usciti fino ad ora ne restano soltanto due. La Nazione fa il quadro su quella che è la questione mercato degli attaccanti per la Fiorentina: il quotidiano non esclude un doppio arrivo per rinforzare il reparto offensivo viola. In primo piano rimane Mbala Nzola, che può arrivare a Firenze con una decina di milioni e l'aggiunta di qualche bonus. Lucas Beltran del River Plate è sicuramente un profilo più costoso, sopratutto dopo che il Benfica si è inserito, ma il dt Burdisso e il tecnico Italiano gradiscono entrambi il profilo.

Uno dei rinforzi verosimilmente non sarà più Dia della Salernitana, pur essendo stato cercato nelle settimane scorse. E non sembra scaldarsi più di tanto ormai nemmeno la pista che porterebbe a Zapata dell’Atalanta.

Gli obiettivi restano quindi due, con caratteristiche diverse. Resta da vedere se entrambi potranno arrivare in viola al netto di almeno un'uscita sul fronte offensivo. Si attendono novità entro Ferragosto.