Fiorentina-Juventus verso il rinvio? Dalla Lega nessun segnale in tal senso

La pioggia che nei giorni scorsi è caduta copiosamente nel fiorentino, causando ingenti danni soprattutto nella zona di Campi Bisenzio, per ora ha risparmiato le vicinanze del Franchi, tanto da spingere il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a un cauto ottimismo per la disputa della partita tra Fiorentina e Juventus, domani sera alle 20.45. "Stiamo lavorando senza sosta, ma se nel weekend dovesse piovere di nuovo, le operazioni di soccorso diventerebbero difficili - spiega il primo cittadino a riguardo dell’alluvione -. Purtroppo le previsioni del tempo non sembrano buone. Non è previsto un rinvio della partita, ma la situazione sarà monitorata da qui alle prossime ore".

Un punto di vista simile a quello di Leonardo Ermini, responsabile per la Protezione civile dell’area metropolitana di Firenze. “La situazione è critica, ma non per la partita di domani sera. Poi è chiaro che valuteremo passo dopo passo”. Anche dalla Lega di Serie A per ora non arrivano segnali di un possibile rinvio, condizioni metereologiche permettendo.