Chivu perde una pedina di centrocampo contro il Napoli: a serio rischio la sua presenza contro la Fiorentina
Si sta attualmente giocando Napoli-Inter, ma il gol di De Bruyne non è l'unica brutta notizia per Chivu in vista della sfida di mercoledì 29 contro la Fiorentina.
L'infortunio
Al 32simo, infatti, l'Inter ha perso Mkhitaryan per infortunio muscolare su un contatto con Di Lorenzo, poi risultato decisivo nell'assegnare il rigore ai partenopei per l'1-0 firmato De Bruyne (anch'egli infortunatosi).
Un recupero quasi impossibile
Andranno, ovviamente, attesi i prossimi giorni per gli esami strumentali del caso, ma a prescindere dall'entità dell'infortunio la presenza di Mkhitaryan fra 4 giorni, contro la Fiorentina, sembra a serio rischio.
