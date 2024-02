D'Aversa: "Nel calcio nulla è impossibile, questo Lecce ha battuto la Fiorentina. Non prescindiamo dalla prestazione"

Tra i momenti peggiori del 2024 della Fiorentina, c'è sicuramente la clamorosa sconfitta a Lecce nei minuti finali. Sulla sfida contro la Viola è tornato anche il tecnico dei salentini, Roberto D'Aversa, in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Inter.

“Questo Lecce ha battuto la Fiorentina”

Ecco le sue parole: “Difficoltà del Lecce? Sono partite spesso legate a episodi. A Bologna non siamo riusciti a segnare nonostante qualche clamorosa occasione; a Torino, invece, non ci è stato dato un rigore. Domani ovviamente sarà dura, ma non dobbiamo prescindere dalla prestazione. Nel calcio niente è impossibile, ricordiamoci che questo Lecce ha battuto la Fiorentina”.