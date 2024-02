Il Lecce segue la Fiorentina: deliberata la realizzazione del centro sportivo di proprietà

Sulle tracce di quanto fatto dalla Fiorentina, il Lecce compie qualcosa di davvero sorprendente. Il club di Saverio Sticchi Damiani, con direttore sportivo d'ex viola Pantaleo Corvino, realizzerà un centro sportivo interamente di proprietà, per la prima volta nella sua storia.

Così afferma la società: "US Lecce comunica che, in data odierna il CDA, all’unanimità, ha deliberato la realizzazione del Centro Sportivo approvando il relativo budget per l’immediata acquisizione dei terreni e per la costruzione dello stesso. I dettagli dell’operazione saranno comunicati in un’apposita conferenza stampa non appena sarà perfezionato l’iter di acquisizione".

Di seguito, le prime foto del progetto: