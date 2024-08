L'affannosa ricerca potrebbe aver trovato il suo risultato dopo “appena” due anni, da quando cioè la Fiorentina cedette Vlahovic: è servito un altro intervento dell'alleata Juve, stavolta con Moise Kean che rispetto ai predecessori sembra poter avere tutt'altra marcia. E così, scrive La Gazzetta dello Sport, Palladino si aggrappa decisamente a lui per provare a battere il Venezia.

Nico Gonzalez infatti è già andato via e non è mai stato un'opzione, Gudmundsson invece non è ancora pronto e deve recuperare il suo problemino muscolare: c'è poco da inventare, tutto o quasi nei piedi di Kean, che in Conference è tornato al gol dopo 500 giorni.