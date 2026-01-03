Frank: "Paratici è il direttore sportivo del Tottenham e sta lavorando molto duramente per il club"

Nonostante sia sempre più vicino il possibile di Fabio Paratici alla Fiorentina come nuovo profilo dirigenziale, il tecnico del Tottenham Thomas Frank, nella conferenza stampa di ieri in vista della gara contro il Sunderland, ha tenuto a ribadire quanto il dirigente sia al momento ancora impegnato professionalmente con il club londinese.

“Paratici sta lavorando duramente per il Tottenham”

Frank ha dichiarato: “Fabio è il direttore sportivo del Tottenham. Ho parlato con lui due volte ieri. Sta lavorando duramente per il Tottenham. So soltanto io quanto parlo con Fabio, con cui ho dialogato due volte ieri, e con Johan Lange (direttore tecnico del Tottenham, ndr), con il quale ho parlato stamattina. Posso dire che entrambi stanno lavorando davvero molto duramente“.

Dichiarazioni per sviare…?

Parole, quelle pronunciate da Frank, che sembrano poter rallentare l'arrivo di Paratici in dirigenza viola, ma non dovrebbero esserci problematiche di alcun tipo su questo fronte. Ad ogni modo potremmo saperne al riguardo di più nel giro di pochi giorni.