Repubblica: La primavera secondo Beltran

Una pagina interamente sulla Fiorentina la troviamo stamani nell'edizione di Firenze de La Repubblica.

Pagina 13

Grande spazio dedicato a: “Corsa e sorrisi La primavera secondo Beltran”. Sommario: “Un nuovo ruolo in campo, la fiducia dell’allenatore L’attaccante argentino si candida a un gran finale di stagione con la maglia viola”.

Articolo che inizia così: “Da utile a indispensabile. Arrivato come promessa e sbocciato sempre più con l’avvento della primavera. Lucas Beltran corre, cresce, segna e fa segnare, si diverte. È il volto genuino e sorridente di una Fiorentina che la scorsa estate, con un’operazione mirata e coordinata dal direttore tecnico Nicolas Burdisso, ha puntato fortemente su di lui”.

Il flop storico

In taglio basso: “Solo sconfitte con le big, la prima volta nella storia”. Sommario: “Quest’anno la squadra di Italiano non ha conquistato neanche un punto nelle sfide contro Inter, Milan e Juventus Non era mai successo in campionato”.