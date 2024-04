Durante: "Beltran vale Lautaro Martinez e in parte anche Alvarez. E finalmente Italiano lo sta facendo giocare in un ruolo più suo"

Il noto intermediario di mercato, Sabatino Durante, in queste ore è impegnato in uno dei suoi tanti viaggi di lavoro in Sudamerica, territorio nel quale ha scovato tanti talenti. Intervistato da News.Superscommesse.it ha anche parlato del futuro dell'attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran.

“Beltran vale Martinez e in parte Alvarez”

“Ho sempre detto che Beltran vale Lautaro Martinez e, in parte, anche Julian Alvarez - sono le parole utilizzate da Durante - Quest’ultimo ha più qualità tecnica e non teme le partite che contano (vedere chi è stato titolare ai Mondiali). Ma anche Beltran è molto forte”.

“Un ruolo più suo”

E ha aggiunto: "Finalmente Italiano lo sta facendo giocare in un ruolo più suo, perché lui non può fare la punta se giochi con un solo attaccante. In più, mettici un po’ di tempo per ambientarsi e adattarsi, che è servito a tutti, anche a calciatori, appunto, del calibro di Lautaro ed Alvarez”.