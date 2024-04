Parisi e Beltran protagonisti in coppa, ma Italiano non li fa partire con la Juventus. La spiegazione del tecnico sulle esclusioni

Fabiano Parisi e Lucas Beltran sono stati tra i protagonisti positivi della bella partita giocata dalla Fiorentina contro l'Atalanta in Coppa Italia.

In molti si aspettavano una loro riconferma iniziale nella gara contro la Juventus di ieri, ma per entrambi è arrivata la panchina e solo l'argentino ha messo piede in campo nella seconda parte dell'incontro con i bianconeri.

La spiegazione del tecnico

Perché Vincenzo Italiano ha fatto queste scelte? Una spiegazione l'ha data direttamente il tecnico: “Parisi aveva giocato bene ma dopo tanto tempo non poteva dare ciò che serviva, Barak poteva darci qualcosa in più dal punto di vista fisico, per poi inserire Beltran a partita in corso”.

A un passo dal gol

Beltran per dirla tutta è anche andato vicino a realizzare il gol del pareggio, con una conclusione respinta nei pressi della linea dal compagno di squadra Nzola.