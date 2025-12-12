Il direttore sportivo Pietro Lo Monaco ha commentato la situazione in casa viola a Tuttomercatoweb.com: “La Fiorentina deve ritrovare nei calciatori una forza morale. Devono ragionare come squadra e giocare per la pagnotta, questa è la cosa più importane. Fare processi oggi non serve. La situazione è questa e per uscire fuori servono i calciatori”.

“Situazione imprevedibile. Perdi una, poi un'altra… e non ne esci più”

“Ad inizio anno nessuno, tra gli addetti ai lavori, avrebbe immaginato una situazione del genere. Come è potuto succedere? I risultati non sono arrivati, invece le chiacchiere sono tante. Perdi una, poi un'altra. E non ne esci più. Questi calciatori hanno dimostrato di non avere forza morale. Guardate quante partite vengono recuperati e addirittura superati”.

“Una vittoria non cambia una stagione. La mossa devono darsela i calciatori”

La vittoria di ieri può essere la svolta? “Si spera che possa servire. È un inizio per ritrovare la giusta compattezza, ma di certo non sarà una partita a cambiare le sorti della stagione. Rischio concreto di retrocedere? Oggi come oggi salvarsi non è semplice. L'unica squadra che non aveva una vittoria dopo un tot di partite ed è riuscita a salvarsi è il Cagliari di Nicola. La Fiorentina deve darsi una mossa. E ripeto, la mossa devono darsela i calciatori”.