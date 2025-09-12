Alla vigilia del debutto stagionale della Fiorentina al Franchi, contro il Napoli campione d’Italia, il tecnico Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa proiettandosi alla partita di domani. In particolare, si è soffermato sull'attacco che ha a disposizione: “Spero che il mio possa essere un attacco sempre efficace, sicuramente. Abbiamo le qualità per provare a creare delle difficoltà anche a un avversario forte come il Napoli, anche perché non ci sono squadre perfette. Dovremo essere bravi a capire i difetti dei nostri avversari per essere pericolosi”.

Pioli carica i suoi attaccanti. Due ritorni dalle Nazionali col sorriso

Pioli dà la carica ai suoi centravanti dopo due settimane di sosta in cui ne ha avuto soltanto uno a disposizione durante gli allenamenti, Roberto Piccoli. Kean e Dzeko, impegnati con le rispettive Nazionali, tornano dopo due gare molto positive e con una carica maggiore: “Sono tornati con fiducia, con autostima e felicità. Sappiamo quanto vale segnare per un attaccante, soprattutto in Nazionale”. Su Gudmundsson, invece, è ancora tutto da valutare fino a domattina: “Proviamo fino all'ultimo provino per tentare di recuperarlo, ma dobbiamo metterlo nelle migliori condizioni”.

Il privilegio di avere Kean. Così si può giocare contro il Napoli alla pari

L’allenatore della Fiorentina ha poi rafforzato gli elogi nei confronti di Kean: “Mi sento privilegiato ad averlo? Molto. Moise è molto forte e ha ancora grandi margini di miglioramento, soprattutto nei tempi e nell’intensità degli smarcamenti senza palla. Arrivando a quei livelli, diventerà ancora più forte”. Un’energia decisamente positiva, lanciata da Pioli per stimolare al meglio i suoi attaccanti verso la sfida contro il Napoli. E la convinzione di poter fare bene non manca: “In questa settimana siamo allo stesso livello del Napoli. Abbiamo lavorato molto bene durante la sosta e sono convinto che lo abbiano fatto anche loro. Sarà la partita a dirci a che livello siamo, ma ce la giochiamo alla pari. Ce la vogliamo giocare alla pari”.