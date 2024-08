La scarsa tenuta difensiva del Bologna preoccupa Italiano e Sartori corre ai ripari: Hummels resta il preferito, le alternative sono tre

La sbandata di ieri pomeriggio contro il Bochum comincia a preoccupare tantissimo Vincenzo Italiano. Il suo Bologna ha rimediato 4 reti in quaranta cinque minuti in amichevole contro i tedeschi, palesando di fatto i molti limiti del reparto difensivo rossoblu. Il modo di attaccare gli spazi, e di tenere alta la linea, dell’ex tecnico della Fiorentina ha fatto emergere i limiti dei giocatori attualmente presenti in rosa. Per questo motivo il ds del Bologna Sartori è a lavoro per rinforzare il prima possibile la linea difensiva.

Hummels resta il preferito, ma i tempi per l'accordo restano lunghi

Secondo quanto riportato quest’oggi da La Gazzetta dello Sport, nonostante nell’ultima settimana la pista sembrava essersi raffreddata, il primo nome sulla lista è Hummels. il tedesco ha degli impegni personali che allungheranno i tempi, e per questo il Bologna inizia a guardarsi intorno. Tra i tanti nomi sondati molti sono stati trattati anche dalla Fiorentina, questa estate ma anche in passato: piacciono Logan Costa, Bijol e Sutalo.

Il Bologna corre ai ripari cercando nuove soluzioni

Per quanto riguarda il giovane difensore del Tolosa il Bologna ha offerto 12 milioni più 3 di bonus, il Tolosa invece ne chiede 18. E' lui il primo nome della lista in caso di fumata nera per il tedesco. Josip Sutalo è un opzione per il reparto difensivo rossoblù, stimato da Italiano anche ai tempi della Fiorentina, ma per il quale Sartori vorrebbe optare per un prestito più diritto e non pagare i 21milioni cash richiesti dall’Ajax. Infine Bijol che, nonostante sia stato nominato vicecapitano ha ricevuto una promessa dall'udinese: se arriva un club impegnato in una coppa europea il giocatore riceverà il via libera dal patron Pozzo.