Buongiorno: "E ora tifiamo per la Fiorentina"

Capitano nell'ultima partita giocata dal Torino in campionato contro l'Atalanta, Antonio Buongiorno vedrà la partita della Fiorentina mercoledì prossimo con occhi particolari. I granata sperano nella vittoria dei viola per poter prendere parte alla prossima edizione della Conference League.

“Aspettiamo e tifiamo per la Fiorentina”

“Non siamo contenti di come è finita l'ultima partita - ha detto Buongiorno - ma per fortuna ci siamo guadagnati il nono posto e ne siamo felici. Ora aspettiamo e tifiamo per la Fiorentina”.

“Seguiremo insieme la finale”

Già, i viola. Molti giorcatori del Toro mercoledì sera si ritroveranno al Filadelfia a seguire la finale di Atene: “Aspettiamo quello che faranno i gigliati, mecoledì seguiremo insieme la finale e vedremo cosa succederà”.