A Radio Bruno l'ex centrale difensivo della Fiorentina Aldo Firicano ha analizzato da vicino la retroguardia gigliata, con spazio anche ad alcuni singoli.

Sentite cosa ha detto l'ex calciatore viola: “Il problema difensivo della Fiorentina arriva un po’ da lontano. Continua a difendere bene, subisce poco, ma alcuni difetti dei difensori sono rimasti, altri problemi derivano magari da un po’ di sufficienza col Lecce. L’atteggiamento di squadra talvolta è un problema e va limato per non buttare via punti. Logico che un difensore più attento e meno sbaglia, più è di livello alto. Serve concentrazione nell’arco dei 100’ minuti di gioco che ormai si devono affrontare ogni gara”.

“Martinez Quarta? Ha delle qualità da grande difensore, doti importanti. Non è riuscito a togliersi il difetto di perdere la concentrazione durante la gara e a tratti essere troppo imprudente e aggressivo nelle entrate. Ha capacità nell’anticipo e non solo, penso sia un ottimo giocatore ma prima serve difendere bene, questa è prima caratteristica fondamentale. Non so se alla fine partirà”.

“Theate a Bologna mi piaceva tanto. Non so se potrà arrivare ma lo vedo bene nel gioco di Italiano, è veloce e può coprire in campo aperto, è tempista. Penso che l’ingresso di un difensore sia legato molto a Mina. Se il colombiano torna ai suoi livelli può avere spazio importante e le cose cambierebbero. Questa incognita toglie certezze al mercato. Certo è che con due competizioni tutto sarebbe diverso per la Fiorentina, e quanto accadrà oggi inciderà molto”.