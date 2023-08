Operatore di mercato ed ex calciatore, Beppe Accardi a Lady Radio si concentra su due situazioni spinose di casa Fiorentina, con spazio anche ad alcuni commenti su altri aspetti.

Ecco le parole di Accardi: “In uscita è difficile operare ed è il grande problema del mercato di oggi, non solo per la Fiorentina. Le liste sono un grave problema, a cui presto servirà dare un taglio. Si ritroveranno giocatori fermi per mesi e con contratti onerosi. Non ho ancora capito a cosa servano. Altro problema è quello legato al mercato invernale, del quale non capisco l'utilità”.

“Amrabat? Tutti aspettano l’ultimo momento per riuscire a fare il colpo, come per Lukaku, che la Roma ha chiuso a condizioni vantaggiose. La stessa cosa rischia di accadere col marocchino. Jovic credo che abbia dei mercati ancora aperti in cui spostarsi e avere appeal. Giocatori forti come lui in giro per il mondo ne cercano, e potrebbe uscire anche nei prossimi giorni”.