Ma quale Napoli, la Fiorentina si tiene stretta i suoi goleador. E che gara da leoni nella notte magica della Coppa: Ranieri e Quarta, adesso una garanzia

E chi l’avrebbe mai detto che a poco meno di sei mesi dall’inizio della terza stagione di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina, i migliori giocatori sarebbero stati due difensori. Sì, Martinez Quarta e Ranieri sono di gran lunga i più in forma da un bel pezzo a questa parte, merito anche dei nove (9!) gol che hanno messo a segno fra campionato e Conference. Il Napoli li cerca – o meglio – aveva sondato l’italiano in estate e ora ha chiesto informazioni sull’ex River, ma adesso Italiano si tiene stretto i suoi pupilli.

Da qui non si passa

Nell’inedita difesa a tre, inedita almeno dal primo minuto, contro il Bologna, loro due, insieme a Milenkovic, hanno tenuto a bada uno scatenato Orsolini, l’asso Zirkzee e il malandrino Saelemaekers. Ranieri, inoltre, ha giocato praticamente da terzino, con il compito di reggere il passo di uno molto più rapido come il ‘7’ avversario. Stessa cosa, anche se in versione ridotta, per Quarta dal lato opposto, contro un ex Milan. Mentre a Milenkovic prima e a Mina poi, è toccato marcare (e non lasciar più girare, dopo la traversa nel primo tempo) il nove di Motta.

“Difendere benissimo, attaccare…”

Tre leoni, i veri “fenomeni” della Fiorentina attuale, che consentono a Terracciano e Christensen di dormire sogni tranquilli, senza gli incubi vissuti nelle scorse stagioni. E chissà, cosa sarebbe successo se la dirigenza avesse accettato le offerte arrivate in estate (dal Betis per Quarta e dal Napoli per Ranieri). Verosimilmente, a quest’ora non eravamo passati come primi nel girone di Conference e forse nemmeno in semifinale di Coppa Italia. Ma se Beltran e Nzola continuano a non trovare la porta, ci pensano loro a salire: dopo il gol annullato con il Sassuolo, Quarta ci è andato molto vicino (due voltre) anche la scorsa sera, mentre Milenkovic ha ciccato un’ottima sponda di Nzola. “Difendere bene, attaccare benissimo” … che ti stai ricredendo Mister?