Stefano Borghi, noto telecronista, ha come di consueto commentato il turno di Serie A trascorso sul proprio canale YouTube, dedicando un'analisi approfondita alla vittoria della Fiorentina arrivata sulla Cremonese.

Sulla vittoria

“La Fiorentina ha tirato un grande sospiro di sollievo nel recupero, con un gol di Kean, che era stato l'ennesimo caso di questa prima parte di stagione scellerata dei viola. A differenza di quella con l'Udinese, questa vittoria ha tutt'altra valenza, un po' perché l'Udinese non era sceso in campo e un po' perché la classifica ora inizia ad avere un aspetto molto diverso, e questo per una squadra fragile psicologicamente come la Fiorentina è molto importante. Il gol all'ultimo respiro può essere davvero la svolta della stagione”.

Sul mercato

“Sono emersi due salvagenti che la Fiorentina ha trovato in questo mare: uno è Kean, che ha mancato i gol finora ma ha segnato questo, e l'altra è la possibilità di rivoluzionare la rosa. Solomon è arrivato e ha immediatamente fatto vedere belle cose, come il cross da sinistra da cui nasce il gol: per me è un buon giocatore, ha lo spunto giusto, ma alla Fiorentina serve di più, servono i leader. La squadra deve cambiare tanto, arriva Paratici che è un uomo di contatti, di operazioni: vediamo come si comporterà”.

Sul rigore

“Il calcio di rigore tolto alla Fiorentina: per me, se in campo non lo dai, non è uno scandalo, perché il contatto da vedere è quello basso e non le trattenute tra due giocatori fisici come Piccoli e Baschirotto. Ma non esiste, è fuori da qualsiasi protocollo, che il Var richiami l'arbitro per una situazione del genere: l'ingerenza dei varisti si riconferma il vero problema stagionale”.