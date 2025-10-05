Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, dopo la vittoria contro la Fiorentina, ha detto: “Siamo andati in svantaggio e abbiamo ribaltato il risultato e non era facile farlo. Nel secondo tempo c'è stata la reazione della Fiorentina, ma siamo stati abbastanza lucidi e c'è andata bene sull'occasione di Gosens”.

E poi: “Torniamo a casa con un risultato importantissimo come la vittoria a Firenze. Abbiamo un modo di giocare che ci favorisce quando siamo fuori casa, con le difese più aperte, mentre con le difese chiuse facciamo un po' più di fatica”.

Probabilmente per la prima volta a Firenze, Gasperini non ha avuto screzi con il pubblico del Franchi: “Ho cambiato panchina e mi hanno trattato benissimo (ride ndr). Datemi sempre quella panchina là d'ora in poi”.