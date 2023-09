Alla fine lo svincolato Pereyra rimane in Italia. E tra due settimane potrebbe affrontare la Fiorentina

Durante il calciomercato estivo e anche dopo il gong finale, essendo svincolato, Roberto Pereyra è stato accostato più volte alla Fiorentina. Svincolatosi dall'Udinese, il Tucu sembrava un profilo interessante per la sua capacità di inventare la giocata, per quella fantasia che in pochi possiedono all'interno della rosa viola.

Alla fine, però, non se n'è fatto di niente. Nel ruolo di trequartista Italiano continuerà a puntare su Bonaventura, Infantino e sul rientrante Barak. Pereyra, invece, alla fine tornerà all'Udinese: come riporta TMW, in queste ore il giocatore si sta sottoponendo alle visite mediche e successivamente firmerà un contratto di un anno. Se tutto andrà liscio, Pereyra potrebbe trovare la Fiorentina da avversario già il 24 settembre.