Zaniolo torna in Serie A dopo il flop alla Fiorentina? Segnali positivi per l'approdo in bianconero
Potrebbe tornare in Serie A al photofinish z dopo i sei mesi flop alla Fiorentina. L'ex viola, dopo il mancato riscatto da parte della squadra gigliata, era tornato al Galatasaray in estate.
La pretendente
Come riporta Sky Sport, però, adesso Zaniolo potrebbe rientrare in patria, dove c'è l'Udinese pronto a chiudere la trattativa per lui. Parti al lavoro per provare a chiudere il trasferimento.
Le difficoltà e i segnali positivi
Nelle ultime ore l’operazione sembrava non sbloccarsi, motivo per cui era tornato di moda il nome di Walid Cheddira del Napoli per i friulani. Adesso però i segnali sono positivi per il suo arrivo in bianconero.
