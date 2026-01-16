Quanto è costato ogni punto in classifica alla Fiorentina? Uno sproposito. L'analisi in una curiosa classifica di metà campionato

Con i recuperi delle sfide rinviate per fare spazio alla Supercoppa italiana in Arabia Saudita, si è ufficialmente concluso il girone di andata del campionato. Il sito specializzato Calcio e Finanza ha realizzato un’elaborazione sul rapporto tra costo della rosa (monte ingaggi lordo più ammortamenti e costo di eventuali prestiti) e punti conquistati dalle top 10 squadre di Serie A, tra chi occupa i primi posti della classifica e chi partiva con aspettative ben diverse dai risultati ottenuti finora come la Fiorentina.

Fiorentina ultima

Proprio la squadra viola è la peggiore nel rapporto tra punti fatti e costo della rosa in questa prima metà di stagione. La società viola ha il quarto costo della rosa più basso tra i 10 club analizzati, ma i pochissimi punti racimolati in classifica fanno sì che ognuno di essi sia costato ben 4,55 milioni di euro.

La classifica