Un'altra sfida a reti bianche, tra Lecce e Genoa vincono i legni. Quanto è corta la lotta salvezza. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena conclusa la gara delle 15:00 di questa domenica di Serie A, povera di emozioni ma piena di insidie. Lecce e Genoa si annullano, ne esce uno 0-0 colmo di paura e di instabilità per entrambe le squadre. Vincono i legni: un palo per Krstovic, una doppia traversa nel giro di 5 secondi per Thorsby e Pinamonti.

I salentini raggiungono il Cagliari a quota 17 punti, accorciando ulteriormente la distanza fra le tante squadre coinvolte in lotta salvezza. I rossoblù proseguono un trend positivo in trasferta, ma il distacco non è del tutto sicuro.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 44, Atalanta 41, Inter* 40, Lazio 35, Fiorentina* 32, Juventus 32, Bologna* 28, Milan* 27, Udinese 25, Torino 20, Roma 20, Empoli 20, Genoa 20, Verona 19, Parma 18, Como 18, Cagliari 17, Lecce 17, Venezia 14, Monza 10.

*una partita in meno