Un difensore del Monza salterà la Fiorentina. Il tutto per "colpa" del solito Yerry Mina

Dopo l'amara sconfitta di ieri contro il Napoli, la Fiorentina proverà a ripartire dalla prima trasferta del suo girone di ritorno, contro il Monza. I brianzoli sono ultimissimi in classifica e vivono un momento fortemente negativo. In più, poco fa si è chiusa la gara contro il Cagliari, persa 1-2, e c'è un'altra notizia negativa per Bocchetti.

Monza cortissimo in difesa, un difensore out contro la Fiorentina

Danilo D'Ambrosio salterà Monza-Fiorentina. E c'entra l'ex viola Yerry Mina: i due sono a terra dopo un contrasto di gioco, quando l'ex Inter prova a rialzarsi e colpisce coi tacchetti le parti basse del colombiano, che rimane a terra molto dolorante. L'arbitro va al VAR e conferma: rosso per D'Ambrosio. I biancorossi dovranno rivedere il reparto arretrato, considerando che molto probabilmente non avranno a disposizione neanche Pablo Marì, direzione Firenze.