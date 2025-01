Si è appena concluso l'anticipo delle 12:30 di questa domenica di Serie A. Monza-Cagliari finisce 1-2 ed è un risultato pesantissimo in chiave salvezza, soprattutto per i rossoblù.

Partono forte i padroni di casa, sul rigore trasformato da Caprari dopo cinque minuti. Ma la squadra di Nicola cresce e controlla la gara: trova il pareggio poco dopo con Zortea e va avanti in apertura di ripresa, con il gol decisivo di Roberto Piccoli. Protagonista di un esempio singolare Yerry Mina, con i suoi soliti modi provocatori; è lui che subisce un calcio all'altezza dell'inguine da D'Ambrosio, poi espulso.

Con questo risultato il Cagliari fa il sorpasso sul Lecce e si porta in zona salvezza. Monza ormai ultimissimo a quota 10 punti, sotto gli occhi di Marì in tribuna.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 44, Atalanta 41, Inter* 40, Lazio 35, Fiorentina* 32, Juventus 32, Bologna* 28, Milan* 27, Udinese 25, Torino 20, Roma 20, Empoli 20, Genoa 19, Verona 19, Parma 18, Como 18, Cagliari 17, Lecce 16, Venezia 14, Monza 10.

*una partita in meno