Il difensore del Monza Pablo Marí è pronto a cambiare aria e a vestire la maglia della Fiorentina. Il centrale spagnolo lascia il club biancorosso, che si trova in una situazione disastrosa all'ultimo posto. Un'ulteriore conferma arriva dal vicino di casa dell'ex Udinese, intercettato da Monza-news.it.

“Sarebbe rimasto, se il Monza avesse un progetto serio”

Ecco cosa ha detto: “Ragazzo squisito. Gli auguro il meglio per il futuro, a lui e alla sua splendida famiglia. Sono dispiaciuto nel vederlo andare via e sono fermamente convinto che non sarebbe mai andato… se il Monza avesse un progetto serio e convincente”.