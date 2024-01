Mpasinkatu: "Su Ngonge ci sono anche dei club inglesi, ma lui vuole rimanere in Serie A. La Fiorentina può cogliere l'occasione"

Il dirigente ed esperto di calcio africano Malù Mpasinkatu ha parlato così a Lady Radio: “Da Kouame e dalla Costa d'Avorio, Paese ospitante, ci si aspetta tanto. Non sarà facile vincere perché ci sono almeno sei Nazionali che possono vincere. Ngonge? La Fiorentina può puntarci. E' un giocatore che conosco bene e che si è ambientato subito in Serie A, ci sono dei club inglesi interessati ma lui preferirebbe rimanere in Italia. L'asse Fiorentina-Verona ha sempre condotto a ottime operazioni, quindi penso che le due società possano trovare un accordo. Gli scaligeri hanno bisogno di fare cassa, quindi il momento è ottimo per fare un colpo”.

E poi su Nzola ha aggiunto: “Non ci dovrebbero essere sanzioni, perché alla fine la questione si è risolta con un tacito accorto. Non correva buon sangue tra il ct dell'Angola e l'attaccante, per cui anche l'allenatore non si è opposto al rifiuto della convocazione. Rimanere a Firenze servirà a Nzola per migliorare ancora di più, proseguendo questo momento in cui mentalmente lo vedo più sereno”.