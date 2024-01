Nzola e una permanenza che può essere solo una buona notizia per la Fiorentina

Al netto delle varie vicissitudini che l'hanno accompagnato, l'esito della vicenda Nzola si può considerare positivo per la Fiorentina. Sulla permanenza del calciatore i tifosi si sono interrogati (anche tramite un sondaggio sul nostro nuovo profilo Threads), chiedendosi se in fondo un mesetto di continuità non avrebbe fatto bene a Beltran oppure se la momentanea assenza di Nzola avrebbe incentivato la società a muoversi sul mercato.

La verità è che la Fiorentina ha un enorme bisogno di avere a disposizione entrambi i suoi attaccanti. Se Italiano ci crede davvero Beltran riuscirà comunque ad avere continuità, ma con le spalle coperte potrà tirare il fiato quando necessario. Inoltre, rimanendo a Firenze Nzola potrà lavorare per migliorare l'affiatamento con i compagni e per provare a sbloccarsi, dopo una prima parte di stagione oggettivamente insufficiente.