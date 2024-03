Nella colonia viola a Terni spiccano Lucchesi e Amatucci. Il Bianco rinvigorito e le valutazioni su Niccolò Pierozzi

Viola in prestito: Parte Seconda

La prima vera stagione da protagonista nei professionisti di Alessandro Bianco si è rivelata molto positiva ed incoraggiante. Il 2002 piemontese è un cardine della Reggiana di mister Alessandro Nesta, titolare inamovibile della squadra granata e nel giro dell'Italia Under 21 di Nunziata. Bianco ha anche realizzato 2 gol, aggiungendo le segnature ad un lavoro totale in mezzo al campo, fatto di corsa, intensità, ritmo e tantissima quantità. La mezzala formatasi nel vivaio viola è un elemento da considerare con attenzione per il futuro gigliato, sia come pedina di scambio che come elemento con cui integrare una rosa della Fiorentina che si prepara ad un'altra rivoluzione la prossima estate.

Altro che rossoverde, a Terni è il viola il colore dominante

Appena ha trovato la forma fisica migliore, Lorenzo Lucchesi si è imposto alla Ternana come uno dei difensori più interessanti in Serie B, offrendo un mix di fisicità, qualità tecnica e capacità difensive notevoli. Il difensore centrale classe 2003, difensore mancino perfetto come centro sinistra in una retroguardia a tre ma anche come centrale in una linea a 4, è un prospetto su cui la Fiorentina punta molto e reduce da annate notevoli con la Primavera gigliata. Da Febbraio ecco anche Lorenzo Amatucci a ben figurare con le Fere; classe 2004, vero e proprio metronomo del centrocampo, il giovane aretino è anche membro stabile dell'Under 20 di Bollini ed evidenzia capacità di lettura del gioco notevoli, abbinate a capacità balistiche e presenza tangibile nell'arco dei 90'. A Terni ci sono anche Distefano, seconda punta o esterno offensivo che ha segnato anche 4 reti e fatto il debutto con l'Italia Under 20. Meno spazio per il jolly Favasuli e il difensore Christian Dalle Mura.

I dolori del giovane Niccolò Pierozzi

Niccolò Pierozzi rientrava a Firenze dopo una stagione veramente ottima con la Reggina, che gli aveva anche fatto guadagnare l'attenzione dell'Italia Under 21, ma non ha saputo mantenere le aspettative, chiamato al salto di qualità. Alla Fiorentina, complici problemi fisici molto fastidiosi e l'esplosione di Kayode, di spazio non ce n'era, quindi ecco il passaggio alla Salernitana. Dopo 5 presenze però il terzino fiorentino si è infortunato, ed è ormai fermo ai box da quasi due mesi. Quella che concluderà in terra campana è un'annata molto interlocutoria per il 2001 viola, che dovrà mettersi a tavolino con la dirigenza per capire se in lui effettivamente c'è fiducia e le prospettive di un futuro a tinte viola siano o meno reali, per capire al più presto cosa fare da grande.

Niccolò Pierozzi nell'unica apparizione stagionale al Franchi

Gli altri giovani viola sparsi per l'Italia, a caccia di fortuna

L'altro Pierozzi, il gemello di Niccolò, Edoardo, ha festeggiato la vittoria del campionato di Serie C col Cesena, con cui ha giocato un buon numero di gare (30 presenze stagionali, 2 reti e 2 assist). Annate da dimenticare tra Catanzaro e Feralpisalò per Dimo Krastev (4 presenze totali) e Vittorio Agostinelli (3 presenze tra Lecco e Virtus Francavilla). Niente da segnalare in casa Feralpi neppure dal terzino Gabriele Ferrarini: appena 167' giocati in 3 presenze. 21 gettoni tra Ancona e Francavilla per il romeno Dutu, stagione assolutamente incolore alla Recanatese per Egharevba e Fiorini, quest'ultimo spostatosi nelle Marche dopo l'inizio dell'annata a Foggia.