A Lady Radio ha parlato l'intermediario di mercato Costantino Nicoletti, esprimendo preoccupazione per il momento disastroso della Fiorentina, dopo l'ennesima sconfitta in campionato.

‘Parlare di miglioramenti è prendere in giro i tifosi’

“So che ad ogni allenamento il clima al Viola Park è molto infuocato, tutt’altro che idilliaco. Ferrari deve pensare che i tifosi della Fiorentina vengono umiliati in giro per tutta Italia dai cori avversari. Occorrono scelte da parte della dirigenza che non ci sono state, è immobilismo totale. Vanoli è totalmente diverso rispetto ad un mese e mezzo fa, è spento e lo si vede dalle impressioni, parla a monosillabi. Le parole di Fagioli? Non voglio più sentir parlare di miglioramenti in conferenza stampa, è una presa in giro ai tifosi: la squadra è ultima a 8 punti dalla salvezza! Il miglioramento si certifica coi risultati, non se ne potrà parlare fin quando la Fiorentina non sarà uscita dalla zona retrocessione”.

‘L’Europa un'arma di distrazione di massa'

“La Conference League in questi anni ha illuso, dando la convinzione di essere bravi perchè avevano riportato Firenze in Europa. Una distrazione di massa, che ha fatto credere ai dirigenti di esser bravi perché arrivavano in fondo al torneo delle settime/ottave dei principali campionati europei. Senza scordare come la Fiorentina ci si è qualificata, alla Conference, oltretutto. Giuntoli potrebbe arrivare solo avendo delle garanzie sul futuro della Fiorentina. Una rivoluzione a gennaio? Oggi chi la farebbe? È difficile".