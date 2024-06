Laurientè pronto a lasciare Sassuolo ma anche la Serie A: si prospetta un derby turco per l'esterno francese

L’esterno francese Armand Lauriente, dopo la retrocessione in Serie B del Sassuolo, quest’estate è destinato a salutare la piazza emiliana per andare a cercare fortuna altrove. Nelle scorse sessioni di mercato anche la Fiorentina di Rocco Commisso ha dimostrato di avere interesse per il giocatore, rimandando però scioccata davanti alla richiesta economica: il club neroverde non era interessato a prendere in considerazione offerte sotto i 30 milioni di euro. Il verdetto del campo ha però relegato il Sassuolo in caletterai, e questo lo costringerà a svalutare il prezzo del suo cartellino.

Per il francese si prospetta un derby turco

Il giocatore però per il momento sembra essere proiettato all’estero, con due club turchi in pole position per assicurarsi le sue giocate. Secondo quanto riferito però dal quotidiano Sabah oltre al Fenerbahce di Jose Mourinho, che nei giorni scorsi aveva chiesto informazioni al Sassuolo, anche un’altra big turca avrebbe posato gli occhi sul classe ‘98: stiamo parlando del Besiktas, intenzionato a mettere in pratica una vera e propria rivoluzione in rosa per tornare a competere con il Fener di Mou ed il Galatasaray.

Il Sassuolo spara ancora alto, ma con la retrocessione in Serie B..

Un accostamento confermato dall’agente del calciatore che ha indicato nei due club di Istanbul le favorite per il francese. Un derby di mercato che potrebbe far felice la dirigenza emiliana che per lasciare andare l’esterno offensivo chiede, stando ai media turchi, 25 milioni di euro: è chiaro che con l’inserimento di alcuni bonus, la parte fissa da versare subito nelle casse del Sassuolo potrebbe scendere sostanzialmente.